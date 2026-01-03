Çorum Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Vedat Canbek, 5 Ocak 2026’dan itibaren yeni esnaf kredilerinde yıllık faiz oranının yüzde 20 olacağını açıkladı.

Vedat Canbek, yaptığı açıklamada esnafın finansmana erişimini kolaylaştıracak bu düzenlemenin özellikle yeni kredi kullanacak işletmeler için geçerli olacağını vurguladı.

5 Ocak 2026 sonrası kullandırılacak işletme ve yatırım destek kredilerinde uygulanacak yeni faiz oranının yıllık yüzde 20 olarak belirlendiğini kaydeden Canbek, bunun esnaf için önemli bir maliyet avantajı sağlayacağını ifade etti.