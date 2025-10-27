Arca Çorum FK'nın 33 yaşındaki Angolalı futbolcusu yine sakatlandı.
Dün oynanan Boluspor maçı kadrosuna alınması planlanan Geraldo, maç günü sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.
Geçtiğimiz sezon sakatlığı nedeniyle ligin yarısından fazlasında forma giyemeyen Geraldo, bu senede sakatlığı nedeniyle sadece 2 maçta 63 dakika süre alabildi.
3 MAÇ DAHA YOK!
Keçiörengücü maçında 18 dakika ve İstanbulspor maçında 45 dakika süre alabilen Angolalı futbolcunun 3 hafta daha sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
Muhabir: Fatih Battar