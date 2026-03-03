Navek Süper Lig Süper Grup 3. etap müsabakalarında Çorum Belediyespor kız ve erkek takımları yaptıkları beş maçın dördünü kazanarak ilk iki içinde yer almayı başardılar.

28 Şubat ve 1 Mayıs tarihlerinde Kayseri Kadir Has Spor Salonunda yapılan müsabakalarda Çorum Belediyespor erkek takımı antrenör Mahmutcan Öztuna yönetiminde Berk Öztoprak ve Muhammet Ali Atakul’dan oluşan kadrosu ile bu etapta yaptığı beş maçtan dördünü kazanmayı başardı.

Üçüncü etap müsabakaları sonunda erkeklerde Zonguldak Gençlikspor kulübü beş maçını da kazanarak liderlik koltuğuna otururken dört galibiyet ve bir mağlubiyet alan takımlardan Çorum Belediyespor A takımı, KBS Samsun VMTS üçüncü Arucad Ankar takımı ve Adana Çukurova Üniversitesi takımları ikinciliği paylaştılar.

Navek Kadınlar Süper Grup 2. Devre müsabakalarında Mahmutcan Öztuna’nın antrenörlüğünde Merve Cansu Demir, Jale can ve Duygu Dönmez’den oluşan kadrosu ile yaptığı beş maçta dört galibiyet bir mağlubiyet aldı ve ikinciliği iki takım birlikte paylaştı.

Çukurova Üniversitesi beş maçınıda kazanarak liderliğe otururken Çorum Belediyespor ve Ankara Masa Der takımları dört galibiyet bir mağlubiye ile ikinci sırada yer aldılar.

Ligde son etap maçları 11-12 Nisan tarihleri arasında Adana’da yapılacak.