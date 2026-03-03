Erkekler Bölgesel Basketbol Liginde Çorum Belediyespor ilk maçında Mersin Barosu’nu uzatmalar sonunda 90-84 yenerek iddialı bir başlangıç yaptı.

Pazar akşamı Mersin Edip Buran Spor Salonunda oynanan Mersin Barosu ve Çorum Belediyespor maçında baş hakem olarak Ersel Büyükkara görev yaparken 1. Yardımcı Hakem Osman Kıncal 2. Yardımcı Hakem Sude Nur Turan düdük çaldı.

Çorum Belediyespor Ahmet Yasin Ay, Atahan Altıok, Atakan Karayaylalı, Berat Boğaçhan Erkan, Burak Ölçer, Efekan Coşar, Egehan Uysal, İsmet Öztürk, Kaan Aydın, Mehmet Efe Cicibaş, Yiğit ErdemEker, Yunus Emre Hamatoğlu ve Yusuf Bayrak’lı kadrosu ile ligde mücadele ediyor,

Maç karşılıklı sayılarla başladı ve ilk periyotu ev sahibi Mersin Barosu takımı 21-18 önde tamamladı. İkinci periyotta rakibi önünde dengeyi kuran ve karşılıklı sayılarla geçen bu periyotu Çorum Belediyespor takımı 24-19 devreyide 42-40 önde tamamladı.

Üçüncü periyotta ta dengeli oyun devam etti ve temsilcimiz maçı koparmayı başaramadı son periyota üç sayı farklı 62-59 önde giren Çorum Belediyespor avantajını korudu.

Maçın son periyotunda son bölümler ise kelimenin tam anlamı ile nefes kesti.

Denk iki takımın maçında bu periyotta ta karşılıklı sayılarla geçerken üç sayılık fark kapandı ve maçın normal süresi 80-80 beraberlik ile sona erdi.

Uzatma devrelerine geçildi, Beş dakikalık bu bölümde Çorum Belediyespor fiziksel üstünlüğünü potaya iyi yansıttı ve peş peşe bulduğu sayılarla rakibin direncini erken kırdı. Bu bölümde 10 sayı bulan Çorum Belediyespor rakibine sadece 4 sayı imkanı verdi ve maçtan 90-84 galip ayrılan Çoum 12 Dev Adam’ı lige galibiyet ve iddialı bir başlangıç yaptı.

Çorum Belediyespor erkek basketbol takımı ikinci maçında yarın akşam saat 20’de Yeni Spor Salonunda ilk maçında evinde kazanarak iddiasını ortaya koyan Ankara Seğmenler takımı ile karşılaşacak.