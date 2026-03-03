Arca Çorum FK, dün zorlu Manisa engelini tek golle aştı.

Ligde Uğur Uçar ile birlikte son 3 maçını da kazanan kırmızı siyahlılar, yeniden zirve hesapları yapmaya başladı.

İstanbulspor yenilgisi sonrası Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayıran kırmızı siyahlılar Uğur Uçar'ı takımın başına getirmişti.

3 MAÇTA 9 PUAN

Uğur hoca ile 3 maça çıkan kırmızı siyahlılar 3 maçtan da galip ayrılmayı başardı.

Uğur Uçar yönetiminde ilk maçında deplasmanda Serikspor'u 3-2 mağlup eden Çorum FK, ardından evinde Ümraniyespor'u 2-0 mağlup etmişti.

Dün de üstün bir oyun sergileyen kırmızı siyahlılar maçı 1-0 kazandı ve puanını 50'ye yükseltti.

PUAN FARKI 5'E İNDİ

3.sıradaki Amedspor ile puan farkını 5'e indiren kırmızı siyahlılar, evinde Cumartesi günü oynayacağı Hatay maçını da kazanarak zirve ile arasındaki puan farkını iyice kapatmak istiyor.