Bu sezon ara klasman sınavında başarılı olarak Bölgesel Hakemliğe yükselen Abdullah Enes Gökgüney bu ligde ilk düdüğü Elbistan’da çalacak.

Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre Bal 3. grupta Elbistanspor ile Hekimhan Belediyesi Girmanaspor takımları arasındaki maçı Abdullah Enes Gökgüney yönetecek.

Pazar günü saat 13’de Cengizhan Firik Spor Kompleksinde başlayacak maçta Gökgüney’in yardımcılıklarını Yozgat’tan Dursun Zeyrek ve Mustafa Başol Sorgunlu yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise ilimiz kadın bölgesel hakemi Nuriye Çınar Bal.

Ligde Elbistanspor takımı 9 puanla 13. sırada yer alırken Hekimhan Belediye Girmanaspor ise 5 puanla 14.s sırada bulunuyor.