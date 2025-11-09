Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Serikspor, gol düellosuna sahne olana müsabakada Sakaryaspor'u deplasmanda 3-2 mağlup etti.
Trendyol 1. Lig’in 13. haftasında Sakaryaspor kendi evinde Serikspor’a 3-2 mağlup oldu.
Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanan maçın 28. dakikada Serikspor sağ köşeden Amaral ile köşe vuruşu kullandı. Penaltı noktasına açılan ortada Marcos Silva kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 0-1.
İlk yarı Serikspor'un tek gollü üstünlüğüyle tamamlandı.
51. dakikada Sakaryaspor eşitliği yakaladı. Sol köşeden kullanılan serbest vuruşta Ben Yedder'in ön direkte topuk pasına hareketlenen Eren Erdoğan kale alanı içinde vuruşunu yaparak topu ağlarla buluşturdu:1-1.
72. dakikada Serikspor tekrar öne geçti. Hızlı gelişen Serikspor atağında Berkovsky'nin şutunu kaleci Szumski ayaklarıyla çelmeyi başarsa da önüne düşen topu kayarak ağlara gönderen Amaral takımını öne geçirdi: 1-2.
76. dakikada Serikspor farkı 2'ye çıkartan golü buldu. Berkovsky'nin pasında altı pasın biraz dışında topla buluşan Erhan Çelenk sol köşeye gönderdiği meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-3.
83. dakikada Sakaryaspor farkı tekrar bire indirdi. 81. dakikada oyuna giren Emre Demir, merkezden gelişen Sakaryaspor atağında Ben Yedder'den altığı pası sol ayağıyla sol köşeye göndererek Sakaryaspor'un 2. golünü attı: 2-3.
Kalan sürede başka gol olmadı ve konuk Serikspor, sahadan 3-2 galibiyetle ayrıldı.
Üst üste 2. galibiyetini alan Antalya ekibi, puanını 19'a çıkardı. Üst üste 2. yenilgisini yaşayan Sakaryaspor ise 17 puanda kaldı.