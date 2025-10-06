Arca Çorum FK’nın bu sezonki transferi Oğuz Gürbulak uzun süre forma giydiği Manisa FK karşısında attığı golün ardından sevinç yaşamadı.

Manisa FK’da büyük başarılara imza attıktan sonra bu sezon başında Çorum FK’ya transfer olan Oğuz Gürbulak ilk dokuz haftadaki performansı ile kırmızı siyahlı takımın golcüsü oldu.

Dört gol atarak en golcü ismi olan Oğuz Gurbulak bu maçta takımının ikinci golünü attıktan sonra ellerine havaya kaldırarak gol sevinci yaşamadı. Kaptan Yusuf ise bu golün sevincini Oğuz’un omuzlarında böyle yaşadı.