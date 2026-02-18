Arca Çorum FK Onursal Başkanı Muhsin Dere, deplasmanda Serikspor Futbol A.Ş.’yi 3-2 mağlup eden Arca Çorum FK’yı tebrik ederek önemli mesajlar verdi.

Arca Çorum FK Onursal Başkanı ve Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, zorlu mücadelede iki kez geriye düşmelerine rağmen oyundan kopmayan kırmızı-siyahlı ekibin ortaya koyduğu karakterin galibiyeti getirdiğini vurguladı.

Karşılaşmanın büyük bölümünün orta saha mücadelesi şeklinde ve düşük tempoda geçtiğini belirten Dere, özellikle ikinci yarıda takımın gücünü sahaya yansıttığını ifade etti. İkinci yarının hemen başında gelen üst üste gollerle maçın seyrinin değiştiğini kaydeden Dere, skor üstünlüğünün ele geçirilmesinin ardından akıllı ve kontrollü bir oyunla galibiyete ulaşıldığını söyledi.

Önümüzdeki haftalara da değinen Muhsin Dere, “Önümüzdeki karşılaşmalarda da oyunun her bölümünde daha mücadeleci, daha istekli ve galibiyeti isteyen bir kimlikle sahada yer almalı, kalitemizi ortaya koymalı ve Süper Lig hedefimize koşmalıyız” ifadelerini kullandı.