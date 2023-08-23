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HARUN AKKAYA

Ligde ilk iki maçından puansız ayrılarak sezona kötü başlayan Göztepe cumartesi günü oynayacağı Çorum FK maçının hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Radomir Kokoviç yönetiminde Göztepe tesislerinde yapılan çalışmaya tüm futbolcular katıldılar. Lige kötü başlangıç yapan sarı kırmızılı takım cumartesi günü oynayacağı Çorum FK maçını kazanarak moral bulmak istiyor.

Sarı Kırmızılı kulüp başkanı Rasmus Ankersen sezonun ilk maçında taraftarlarının önünde oynayamadıklarını için taraftardan özür dilerken sorunların çözümü için Kulüp Ceosu arayışına başladıklarını söyledi.

Kulüp sosyal medya hesabından başkan tarafından yapılan açıklamada; ‘Öncelikle sezonun ilk maçını evimizde oynayamadığımız için tüm taraftarlarımızdan özür diliyorum. Bu kabul edilemez durum ve taraftarların yaşadığı hayal kırıklığını çok iyi anlıyorum. Bu durumla ilgili olarak sahanın bakımından sorumlu tedarikçimizle ciddi görüşmeler yaptık ve durumla ilgili tüm sorumluluğu kabul ettiler. Ayrıca durumu değerlendirmek üzere uzmanlarla birlikte çalıştık ve taraftarlarımızla bu hafta evimiz Gürsel Aksel’de yeniden buluşuyoruz.

Aynı zamanda günlük yönetimimizi güçlendirmek ve gelecekte böyle bir durum yaşanmasını engelleyebilmek için kulüp olarak iç süreçlerimizi de gözden geçirdik. Bu gözden geçirmenin bir sonucu olarak sportif Direktörümüz İvan Mance’yi geçici olarak CEO görevine atamaya karar verdik. Kendisi ileriye dönüm olarak kulübün tamamından sorumlu olacak ve yönetim kurulunun tam desteğine sahip olacak. Ayrıca kulübün günlük operasyanlarını güçlendirmek amacı ile CEO arama sürecini de başlattık.

Son derece önemli bir sezonla karşı karşıyayız ve her hedefimize ulaşmak için taraftarımızın gücünü arkamıza almamız gerekiyor. Taraftarlarımızın yaşadığı hayal kırıklığını anlıyorum ancak önümüzdeki süreçte her zaman olduğu gibi takımımızın yanında olacaklarına ve tam destek vereceklerine şüphem yok, desteğiniz ve tutkunuz için teşekkürler." ifadelerini kullandı