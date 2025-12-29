Okullalarası Liseli A gençler grekoromen güreş grup birinciliğinde Çorum takım halinde birinciliği kazandı.

Çorumlu sporcular dört birincilik bir ikincilik birde üçüncülük kazandı.

Yeni Spor Salonunda yapılan grup birinciliğinde 18 ilden 130 sporcu mücadele etti.

Yapılan müsabakalar sonunda 48 kiloda Mehmet Yunus Karınca, 55 kiloda Batuhan Kayar, 60 kiloda Utku İlbars ve 65 kiloda Ömer Vargeloğlu birinci olarak altın madalya kazandılar.

60 kiloda İsmail Arda Tosun finalde kaybederek gümüş madalya alırken 80 kiloda Yiğithan Alaca ise üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

Takım sıralamasında ise Çorum 117 puanla birinci olurken Konya 112 puanla ikinci Yozgat 92 puanla üçüncü oldu. Sıkletlerinde ilk üç sırayı alan sporculan Kocaeli’nde yapılacak Türkiye Şampiyonasında ilimizi temsil edecekler.