Spor Hizmetleri Müdürü ve Çorum Gençlikspor Başkanı Feyyaz Velidedeoğlu beraberinde yönetim kurulu üyesi Bülent Tuzcu ile birlikte Olimpik Yüzme Havuzunda çalışma yapan sporcularla bir araya geldi.

Toplantı Salonunda sporcularla bir araya gelen Velidedeoğlu onların isteklerini dinledi ve İl Müdürlüğü olarak her zaman yanlarında olduklarını söyledi.

Velidedeoğlu daha sonra Olimpik Yüzme Havuzundaki çalışmalara katılan Gençlikspor kulübü sporcularına malzemelerini dağıttı.