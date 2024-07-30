U 11-U 13 Grekoromen Güreş’de ikinci madalya Hasan Efe Yaldıran’dan geldi.

24-28 Temmuz tarihlerinde Ord Recep Kara Spor Salonu’nda yapılan U 11 ve U 13 Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonasında Çorum Belediyespor’dan Alperen Demirkol 57 kiloda şampiyon olarak ilk madalyayı kazandırmıştı.

Aynı kulüpten Hasan Efe Yaldıran ise 68 kiloda çıktığı minderde zorlu rakipleri arasından sıyrılarak üçüncü oldu ve bronz madalya kazandı.

Çorum Belediyespor grekoromen branşı iki madalya ile tamamladı.