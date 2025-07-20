Türkiye Muharip Gaziler Derneği Çorum Şubesi, Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 51’inci yıl dönümü nedeniyle Çorum Şehitliğinde program düzenledi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Çorum Şube Başkanı Muharrem Gül ve beraberindeki gaziler, şehit kabirlerini ziyaret ederek dua ettiler.

‘DARBENİN AMACI TÜRK VARLIĞINI TAMAMEN ORTADAN KALDIRMAKTI’

Program sonrası günün anlam ve önemine binaen açıklama yapan Muharrem Gül, bundan 51 yıl önce Kıbrıs adasının büyük bir drama sahne olduğunu belirterek, 15 Temmuz 1974’de bir Yunan-Rum darbesi gerçekleştiğini, bu darbenin amacının ise adada ki Türk varlığının tamamen ortadan kaldırılarak Kıbrıs’ın tümüyle Yunanistan’a bağlanmak olduğunu söyledi.

“Kıbrıs Türk’ünü koruma, can ve mal güvenliğini sağlamak anavatanın namus borcudur” diyen Muharrem Gül, Türk ordusunun başarılı bir harekât icra ederek Kıbrıs Türk’ünü olası bir katliamdan kurtardığını ve adanın Yunanistan’a bağlanmasını önlediğini ifade etti.

Gül, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Kıbrıs'ı ilhak etmek isteyen Yunanistan'ın Enosis hayali Akdeniz'in karanlık sularına ebediyen gömülmüştür. Kıbrıs Türk'ünün, Kıbrıs'ın 1878 yılında İngilizlere terk edilmesiyle başlayan esaretini, 20 Temmuz 1974'de Mehmetçik süngüsüyle sona erdirmiştir. Kıbrıs Türk'ü, takdire şayandır ki; yüzyıldır gördüğü eziyet ve zorbalığa karşı kimliğini ve benliğini hiç bir zaman kaybetmemiş, boyun eğmemiştir.

‘ADA 51 YILDIR BARIŞ VE HUZUR İÇİNDE’

Ada 51 yıldır, barış ve huzur içindedir. Bugün Kıbrıs Türk'ü, kendi vatanı ve bayrağı altında hür ve bağımsız yaşamaktadır. Mehmetçik Kıbrıs uğrunda kan dökmüştür. Bu toprak artık Kıbrıs Türk'ünün öz vatanıdır. Vatan toprağı geri verilemez, kaderine terk edilemez. Kıbrıs'ta Türk varlığını yaşatmak, gelecek nesillere ve bu topraklar uğruna şehit düşenlere karşı bir namus borcudur.

KKTC'nin, Kıbrıs Türk'ünün azim ve iradesiyle, dünya devletleri arasında hak ettiği yere ulaşacağına inanıyoruz. 51 yıl sonra yine coşkuluyuz. Kıbrıs gazileri olarak, yüce devletimize savaş meydanlarında hizmet etmenin gururunu yaşıyoruz.”

‘TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNİ DESTEKLİYORUZ’

Konuşmasının sonunda Terörsüz Türkiye sürecine de değinen Gül, süreci desteklerini belirterek, “PKK terör örgütünün silah bırakması, çatışma ortamının son bulması sevindirici bir olaydır. Annelerin gözyaşları dinsin. Biz bu sürecin olumlu tarafına bakıp artık hiçbir ocağa ateş düşmeyeceğini ümit ederek bu süreci destekliyoruz. Devletimizin asla şehit aileleri ve gazileri üzecek bir tavırda bulunmayacağından eminiz” ifadelerini kullandı.