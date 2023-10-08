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HARUN AKKAYA

1. Amatör Küme’de şampiyonluk hedefi ile sezona hazırlanan Gülabibeyspor saha çalışmalarını sürdürürken yönetim ise kurumsallaşma adına yeni adımlar atmaya devam ediyor.

Gülabibeyspor As Başkanı Niyazi Bulut yönetim olarak yaptıkları görüşmeler sonunda Basın Sözcülüğü görevine Bahattin Uğudan, Genel Kaptanlığa ise Uğur Saylan’ın getirildiğini açıkladı.

Bulut yönetim olarak yeni sezon çalışmalarının aralıksız devam ettiğini bu doğrultuda güvendikleri ve inandıkları iki isme yönetim içinde görev verdiklerini belirterek Bahattin Uğudan ve Uğur Saylan’a yeni görevlerinde başarılar diledi,

Basın Sözcülüğü görevine getirilen Bahattin Uğudan ve Genel Kaptan olarak görev yapacak Uğur Saylan hedefi belli olan bir takımda böyle bir göreve layık görüldükleri için çok mutlu olduklarını belirterek Gülabibeyspor yönetimine teşekkür ettiler. Uğudan ve Saylan Gülabibeyspor’u hedefine ulaştırmak için ellerinden gelen çabayı göstereceklerini söylediler.