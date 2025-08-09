Sungurlu’da yürütülen ulusal kanser tarama programlarına yaptığı katkılardan dolayı İlçe Sağlık Müdürlüğü’nde görev yapan hemşire Gülşah Kara, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından teşekkür belgesiyle ödüllendirildi.

Türkiye genelinde Sağlık Bakanlığı’nın halk sağlığını korumak ve kanserin erken teşhisini sağlamak amacıyla ücretsiz olarak yürüttüğü ulusal tarama programları kapsamında; rahim ağzı, meme ve kalın bağırsak kanserlerine yönelik düzenli kontroller gerçekleştiriliyor. Bu taramalar, İlçe Sağlık Müdürlükleri, Sağlıklı Hayat Merkezleri ve Aile Sağlığı Merkezleri gibi birimlerde toplumla buluşturuluyor. Amaç, toplumda farkındalık yaratmak ve erken teşhisle yaşam süresini uzatmak.

Sungurlu’da da bu kapsamda yürütülen çalışmalar sırasında önemli bir özveriyle görev yapan hemşire Gülşah Kara, sahadaki çabalarıyla örnek gösterildi. Halk Sağlığı Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Ömer Faruk Asanoğlu tarafından kendisine teşekkür belgesi takdim edildi.

Törende konuşan Asanoğlu, kanser taramalarının halk sağlığı açısından kritik öneme sahip olduğunu belirterek, sahada görev yapan sağlık personelinin bu başarıdaki katkısının büyük olduğunu ifade etti. Gülşah Kara’nın gösterdiği üstün gayret ve fedakârlık, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından takdirle karşılandı. İl Sağlık Müdürlüğü, kanser taramalarında emeği geçen tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, bu tür özverili çalışmaların toplum sağlığı açısından vazgeçilmez olduğunu vurguladı.

