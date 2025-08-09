Memur-Sen Çorum İl Temsilcisi Fatih Okumuş, bazı haber sitelerinde Memur-Sen'e bağlı sendikaların yurt dışı gezilerinin gündeme getirildiğini ve Diyanet-Sen Şube Başkanı İsmail Şanal'ın açıklamaları ile birleştirilerek paylaşıldığını belirtti.

“Öncelikle bilinmesi gereken husus yurt içi ve yurt dışı yapılan tüm gezi faaliyetleri üyelerden gelen talep üzerine yine üyelerin kendi harcamaları ile gerçekleştirilmektedir. Kurumsal bir ödeme söz konusu değildir. Çorum'da faaliyet gösteren birçok sendika, üyeleri ile bu tür gezileri aynı şekilde organize etmektedir. İlgili haberlere yorum yapan bir çok kişinin eşi, dostu, akrabası da bu gezilere kendi imkanları ile katılmaktadır” ifadelerini kullanan Fatih Okumuş, “Diyanet-Sen Başkanımız Sayın İsmail Şanal açıklamasında; Çorum Belediyesi tarafından duyurulan konser etkinliğinin "zaman ve masraf" hususları eleştirilmiş ve bu dönemde yapılmasının doğru olmadığı ifade edilmiştir. Çorum Belediyesi de içerikle ilgili kamuoyunu bilgilendirmiştir. Konser düzenlensin demek nasıl hak ise buna karşı çıkmak ve eleştirmekte haktır. Herkes gibi, sivil toplum kuruluşları da düşüncesini paylaşır ve tepkisini gösterir. Kaldı ki konser ile ilgili eleştiri "Çorum'da hiç konser düzenlenmesin" değil "Bu dönemde daha hassas olmalıyız" şeklindedir. Ancak yapılan bu eleştiriyi farklı mecralara çekmek, kamu çalışanlarını hedef göstermek ve merkezine Memur-Sen'i almak tam anlamıyla aymazlıktır. Değerler sendikacılığı şiarıyla toplumsal olaylara sessiz kalmayan ve her platformda dile getiren Memur-Sen olarak bizler, yaşanan ve yaşanması ihtimal gündemler üzerine eleştirilerimizi ve takdirlerimizi kamuoyu ile paylaşmaya devam edeceğiz. Eğer doğru, tarafsız ve dürüst bir habercilik yapılacaksa, Memur-Sen'in kuruluşundan bugüne kadar hem yurt içi hem de yurt dışı yardım faaliyetlerini, doğal afetlerde aldığı sorumlulukları ve toplumsal olaylarda gösterdiği örnek davranışları da yayınlamalarını bekliyoruz. Konu ile ilgili yapılan haberler ve hakaret içeren yorumlar hakkında yasal haklarımızın takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyururuz” dedi.

