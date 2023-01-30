10 metrekarelik dükkanda zanaatını ayakta tutmaya çalışıyor

Çorum'un Sungurlu ilçesinde 44 yıllık saat ustası Şeref Sakaoğlu, 10 metrekarelik dükkanda saat tamir ederek zanaatını ayakta tutmaya çalışıyor.

1979 yılında ilkokulu bitirdikten sonra 13 yaşındayken bir saatçide çırak olarak işe başlayan 57 yaşındaki saatçi Şeref Sakaoğlu, 3 yıl sonra kendi dükkanını açtı.

O günden sonra usta olarak kendi işini kuran Sakaoğlu, 1982 yılından günümüze Sunguroğlu Mahallesi Eski Belediye Pasajı'nda mesleğini icra ediyor.

Kol ve duvar saatleri 1980'li yıllarda mekanik yapıdan dijitale geçerken, Sakaoğlu da zamana ayak uydurabilmek için pilli saat olarak nitelendirilen dijital saatlerin tamir ve bakımını öğrendi. 44 yıldır saat tamir ederek evinin geçimini sağlayan Sakaoğlu, eski saat tamirciliği ile şimdiki saat tamirciliği arasında büyük fark olduğunu belirtti.

Günümüzdeki teknoloji ile beraber saatlere olan ilginin azaldığını ifade eden Sakaoğlu, "Zamanla saatlerin çalışma prensipleri değişti. Saat tamircisi olarak bunlara ayak uydurmakta çok zorlandım. Saatçilik artık ikinci planda kaldı. Günümüz akıllı saatlerinde sistem tamamen farklı. Eski saatlerde zemberek, çarklar, balans şaftları vardı. Yeni saatler küçük bir bilgisayar gibi entegreler, sensörler ve beyin. Bozulduğu zaman tümden değişen yapı. Bunları tamir etmek ayrı bir bilgi istiyor" dedi.

Geçmişte saatin ve saatçiliğin daha değerli olduğunu ifade eden Sakaoğlu, günümüzde saat tamircilerinin işlerinin azaldığını söyledi.

"İnsanlar saat almaz oldu"

Cep telefonlarının yaygınlaşmasıyla birlikte kol ve duvar saati kullanımının azaldığına dikkat çeken Sakaoğlu, "Cep telefonları çıktıktan sonra insanlar saat kullanmaz oldu. Artık önce telefon sonra saat geliyor. Herkes saate telefonundan bakıyor. Eskiden saat takmak statü meselesiydi. Cep telefonları öne çıktığı için saat kalmadı, dolaysıyla tamircilikte geri plana itildi" dedi.

Çırak bulamamaktan yakınan Sakaoğlu, mesleğinin son ustaları olduğun belirterek, "Önceden Sungurlu'da 11-12 tane saatçi vardı. Şimdi 3 kişi kaldık. Mesleğimizi öğretecek çırak bulamıyoruz" diye konuştu.

Sakaoğlu, 44 yıldır sürdürdüğü saat tamiri ve bakım işini sağlığı elverdiği sürece sürdürmek istediğini de sözlerine ekledi.

(İHA)