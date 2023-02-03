Ahlatcı elektronik parada da iddialı

Kuyumculuk sektörüne özel olarak geliştirdiği AltınPos ile kuyumcuları 'altın kuru' riskinden kurtaran AHL Pay, bireysel kullanıcılar için digital cüzdanı da kullanıma sundu.

Ahlatcı Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Enver Çetin, 2022 yılı değerlendirmeleri ve 2023 yılı beklentileri ile Fintechtime'da yer aldı.

Çetin; "Şirketimizi ve sektörü büyütecek her alanda olacağız' dedi

Ahlatcı Holding iştiraki olan Ahlatcı Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş olarak, AHL Pay markası ile 2021 yılında Elektronik Para Kuruluşu lisansını aldıklarını belirten Çetin, elektronik para kuruluşları arasında en geniş kapsamlı lisansa sahip olan AHL Pay'ın 2021 yılında test niteliğindeki ilk işlemlerini gerçekleştirdiğini söyledi.

2021 yılında test niteliğindeki deneme işlemleri sonrasında, Yönetim Kurulunun AHL Pay ile ilgili stratejisi dahilinde 2022 yılı Nisan ayında göreve geldiğini anlatan Çetin; "Ahlatcı Holding İcra Kurulu Üyesi sorumluluğumun yanında Ahlatcı Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almaya başladım. Akabinde organizasyon yapımızda değişikliğe gittik ve güçlü kadromuzu oluşturmaya başladık. AHL Pay olarak, 2022 yılı Mayıs ayında aktif faaliyetlerimize başladık ve ilk faaliyetimiz olan fiziki POS konusunda önemli gelişmeler gösterdik. İlk faaliyet yılımız olan 2022 yılında ülkemizdeki tüm şehirlerde, 81 ilde yüzlerce üye işyerine POS hizmeti sağlayan şirketimiz, POS konusunda önceliği kuyumculuk sektörüne verdi." dedi

Kuyumculuk sektörüne özel olarak geliştirdikleri "AltınPOS" ürünü ile kuyumculuk sektörünün bugüne kadar benzerini tecrübe etmediği, birçok temel ihtiyacı karşıladıklarını ifade eden Çetin;

"AltınPOS ile tüm kartlarda tek çekimde 0.99% oran, anlaşmalı birçok kredi kartı markası ile taksit imkânı sunuyoruz. Cazip oranlar sunmamız elbette önemli ama daha önemli olan ve AltınPOS'u benzersiz kılan oranlarımız değil, bir bütün halinde birçok ihtiyacı bir arada sağlıyor olabilmesidir. Altın POS'un en önemli avantajı, POS ile ödeme işlemi yapıldıktan sonra, komisyonun düşüldüğü ödeme tutarının o an itibariyle has altına çevrilebiliyor olmasıdır. Bir başka ifadeyle, ödeme işlemi sonrasında oluşan TL karşılığında Altın alımı gerçekleştirilebiliyor. Kuyumcu, oluşan altın bakiyesini istediği zaman herhangi bir kuyumculuk ürünü türünde fiziki olarak da alabiliyor. Hem kur riskini anında kapatıyor hem de sattığı ürünün yerine yeniden ürün siparişini anında oluşturabiliyor.

AltınPOS kullanan kuyumcularımız, POS kullanımındaki en önemli sorunları olan "Altın-TL kuru" riskinden kurtulmuş oluyorlar. Android işletim sistemine sahip AltınPOS ile cumartesi günleri de dahil anlık canlı kur bilgileri sunan platformumuz sayesinde Kuyumculuk sektöründeki üye işyerlerimiz satış işlemi gerçekleştikten sonra TL'den Altın'a dönebiliyor. Oluşan altın bakiyeleri dahilinde, talep ettikleri tüm kuyumculuk ürünlerini alabiliyorlar. AltınPOS; kuyumculuk sektörü için tek çekim ve taksitli kart ödemelerinde avantajlı oranların, Altın-TL kur riskine karşı çözüm uygulamasının, fiziken kuyumculuk ürünlerinin tekrar alınabilmesinin bir bütün halinde mevcut olduğu ilk ve tek Pos ürünüdür.

"AltınPOS" ürünümüz ile sektörde güçlü bir etki oluşturduk. AHL Pay mobil uygulamasını ve bireysel müşterilerimiz için cüzdan ürününü de 2022 yılının son çeyreğinde kullanıcılarımızın hizmetine sunduk. AHL Pay mobil uygulaması ile e-cüzdan; Para Yükleme, Para İsteme ve Para Gönderme işlemlerinin yapılabilmesini sağlıyoruz. Fatura Ödeme fonksiyonunu da kullanıcılarımızın hizmetine sunmuş durumdayız. Şu anda Ahlatcı Holding iştirakleri olan doğalgaz dağıtım şirketlerinin, 15 şehirdeki 3 milyonu aşkın doğalgaz abonelerinin faturaları AHL Pay mobil uygulaması ile herhangi bir komisyon masrafı olmadan ödenebiliyor.

AltınPOS haricinde, diğer sektörlere de fiziki POS hizmeti sağlıyoruz. Android işletim sistemine sahip POS'lar ile Ahlatcı Holding'in iştiraki olan tüm şirketlere POS imkânı sağladığımız gibi diğer üye işyeri taleplerini de karşılıyoruz. AHL Pay olarak, 2022 yılını hedeflerimiz doğrultusunda ve planladığımız gibi geçirdik. 2023 yılında AltınPOS ile başladığımız fiziki POS faaliyetlerini sanal POS ve mobil/soft POS ile çeşitlendireceğiz. Fatura ödeme fonksiyonuna ülke genelindeki tüm yerel ve ulusal fatura türlerinin eklenmesini sağlayacağız. Ön ödemeli kart için gereken çalışmalarımızda sona yaklaştık, yakın zaman içerisinde sanal kart ve sonrasında fiziki kart ürünlerini müşterilerimizle buluşturmayı hedefliyoruz.

2023 yılının elektronik para kuruluşlarının temel faaliyetlerini sağlayacağı ve ayrıca çok daha büyük projelere imza atacağı bir yıl olacağını düşünüyorum. Biz şu anda Elektronik Para Kuruluşlarının henüz tecrübe etmediği projeler üzerinde çalışıyoruz. Bu çalışmalarımız sektörün büyümesine sebep olacak ve sürdürülebilirliğe çok önemli katkılarda bulunacak. Ülke ekonomisine de olumlu etkisinin olacağı projelerimize 2023'te başlamayı hedefliyoruz. Bu projelerimizin, "ölçek olarak büyüklüğü sebebiyle" altyapımızı 50 milyon kullanıcının aynı anda toplamda 100 milyon işlem yapabilmesine imkân sağlayacak hale getirdik. Rekabetin yoğun olmasını beklediğimiz 2023 yılına hazırız. Yenilikçi ürün ve hizmetleri odağımıza aldığımız, fark yaratacak çalışma ve projelerimizi çok yakında duyuracağız."

Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2023, 19:37