Ahmet Yüksel Bellek, CHP'den aday adayı

FATİH AKBAŞ

Sigortacı Ahmet Yüksel Bellek, düzenlediği basın toplantısında CHP’den milletvekili aday adayı olduğunu açıkladı.

CHP İl Binası’nda basın toplantısı gerçekleştiren Ahmet Yüksel Bellek, konuşmasında Çorum’un 20 yıllık AKP iktidarı boyunca hak ettiği kamu yatırımlarından yeteri kadar yararlanamadığını belirtti.

Çorum’un göz kamaştıran bir başarıya imza atmış önemli bir sanayisi olduğunu ifade eden Bellek, “Küçük ve orta ölçekli işletmelerin girişimcilik ruhuyla destanlar yazdığı, adına da ‘Çorum modeli’ denilen ruh, hep özel sektörün kendi çabası ile günümüze gelmiştir. Ticaret hacmi ile komşu vilayetleri kat be kat geride bırakan ilimiz Çorum, havaalanı olmadan, demiryolu ağına kavuşmadan asla sağlıklı olarak gelişimini sürdüremeyecektir. İlimiz Çorum’u adından övgü ile söz ettiren bir turizm şehri yapmanın en önemli koşulu ulaşım olanaklarının erişilebilir olmasından geçmektedir. İlimizin gastronomi, tarih, doğa ve inanç turizmi ile zirveye çıkması için ulaşılabilir olunması çok önemlidir” dedi.