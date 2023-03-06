Ankara Büyükşehir Belediyesinden arsa ve işyeri satış ihalesi

Ankara Büyükşehir Belediyesinden arsa ve işyeri satış ihalesi

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre Ankara Büyükşehir Belediyesi 18 adet arsayı ve 2 adet işyerini satışa sundu.

Taşınmaz satış ihalesi, 30 Mart 2023 tarihinde ilan metninde belirtilen saatlerde Hipodrom Caddesi No: 5’deki Belediye Hizmet Binasının B-Blok 1. katında bulunan Encümen Salonunda yapılacak.

Satış şartnamesi, en geç ihale günü saat 11.00’e kadar Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Taşınmazlar Şube Müdürlüğünde görülebilir.

Teklif mektuplarının  ihale günü saat 12.00’ye kadar Encümen Başkanlığına verilmesi gerekmektedir.

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Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2023, 17:48
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