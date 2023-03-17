Aşgın’dan genç yazara övgü

HURŞİT BOZKURT

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, bir dönem gazetemizde gönüllü stajyerlik yapan Ahmet Cam’ı makamında ağırladı. Ziyareti sosyal medya hesabından paylaşan Aşgın, Cam’dan övgüyle bahsetti.

Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan’ın da hazır bulunduğu ziyarette Aşgın, Ahmet Cam’ın taslak halinde olan kitabını inceleyerek şu mesajı paylaştı:

“Gelecek emin ellerde. Bilgi Koleji öğrencisi, okur yazar gencimiz Ahmet Cam kardeşimizi Belediyemizde ağırladık. Genç yazarımız, henüz 17 yaşında olmasına rağmen 4 yıldır çeşitli dergi ve mecmualarda köşe yazarlığı yapmakta, üstelik bir de kitabı var. Kendisine yazım hayatında üstün muvaffakiyetler diliyorum.”