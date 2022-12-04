Bayramefendi Osmanlı Kahvecisi AHL Park AVM’de

M.BURAK YALÇIN

2016 yılından itibaren Fevzi Çakmak Caddesi’nde faaliyet gösteren, işletmeciliğini Mimar Serhat Yaman'ın yaptığı Bayramefendi Osmanlı Kahvecisi AHL Park AVM’ye taşınarak yeni yerinde müşterilerine hizmet vermeye başladı.

Bayramefendi Osmanlı Kahvecisi, Osmanlı Kahvecisi özgün konsepti, zengin ürün çeşitliliği ve kendine has dekorasyon anlayışıyla AHL Park AVM’deki yeni yerinde müşterilerine hizmet sunmaya devam ediyor.

‘5 ÜRÜNÜMÜZ ÜSTÜN LEZZET ÖDÜLÜ ALDI’

Bayramefendi Osmanlı Kahvecisi ile ilgili bilgi veren işletmeci Mimar Serhat Yaman, Efe Kahvesi, sütlü fındıklı çikolata, fincan kek ve çikolaşk olmak üzere 5 ayrı ürünlerinin Uluslararası Tat ve Kalite Enstitüsü (ITQI) tarafından “Üstün Lezzet Ödülü” ve “Kristal Lezzet Ödülü” aldığını söyledi.

’ÖZEL KARIŞIMDAN OLUŞAN EFE KAHVESİ EN FAVORİ ÜRÜNÜMÜZ’

Bu ürünlerden müşterilerinin en çok tercih ettiğinin Efe Kahvesi olduğunu aktaran Serhat Yaman, “Efe Kahvemiz içeriğinde 11 özel karışım ve doğal tatlar barındırıyor. Kahve üretim tesisimizde uzun işlemlerden geçerek hazırlanan ve müşterilerimizin favori ürünlerinden biri olan Efe Kahvesi, içeriği ve eşsiz lezzeti ile kişinin damak tadına uygun lezzeti almasını sağlıyor. Bunun dışında müşterilerimizin damak zevkine göre denenmesi gereken birçok değişik kahve çeşidide bulunmaktadır.” dedi.

‘WAFFLE’DE İDDİALIYIZ’

‘Waffle’de en iyisi biziz’ diyen Yaman, “Meyvelerin, çikolata sosunun eşliğinde ahenkle dans ettiği, çıtır mı çıtır Wafflemızı müşterilerimiz yemeye doyamayacak. Meyvelerimiz taze. Ürünlerin en kalitelisini kullanıyoruz. Kahvenin yanısıra Waffele’de iddialıyız” diye konuştu.

ÖĞRENCİLERE YÜZDE 10 İNDİRİM

Yaman, ayrıca tüm ürünlerde öğrencilere yüzde 10 indirim yaptılarını kaydetti.

‘PAKET SATIŞIMIZ VAR’

Müşterilerinin beğendikleri kahvelerden alıp evlerinde pişirebilecekleri ve hediye olarak götürebilecekleri paket satışlarınında olduğunu ifade eden Yaman, tüm Çorumluları Bayramefendi Osmanlı Kahvecisi’nin ürünlerinden tatmaya davet etti.

Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2022, 14:20