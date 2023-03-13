Çorum'da kartpostallık görüntüler

Çorum'da akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürürken, kartpostallık görüntüler oluştu.



Türkiye’nin en az yağış alan illerinden biri olan Çorum’da kar yağışı büyük bir sevinçle karşılanırken, beyaz örtüyle kaplanan yerlerde kartpostallık manzaralar oluştu.