Çorumspor'un eski kalecisi tutuklandı

Bir dönem Çorumspor'da da forma giyen Sercan Çobanoğlu tutuklandı.

TFF 2´nci Lig Beyaz Grup´ta mücadele eden İnegölspor´un, şikeye karıştığı iddiasıyla sözleşmelerini feshettiği kalecileri Sercan Çobanoğlu ile Emre Selen´in de aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklandı.

İki kalecinin 5 maçta İnegölspor aleyhine şike yaptığı tespit edildi.

TFF 2´nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden İnegölspor´un 10 Aralık 2022 tarihinde deplasmanda oynadığı ve 1-1 eşitlikle biten Tarsus İdman Yurdu maçının ardından iki kalecisi Sercan Çobanoğlu ile Emre Selen´in İnegölspor aleyhine şikeye karıştıkları iddia edildi. İnegölspor yönetimi iddialar ile ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunurken, 20 Aralık 2020 tarihinde de Sercan Çobanoğlu ve Emre Selen'in sözleşmelerini feshettiğini açıkladı.

5 MAÇTA ŞİKE TESPİT EDİLDİ

İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı´nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerinin yaptığı araştırmada kaleci Sercan Çobanoğlu ve Emre Selen'in 5 maçta İnegölspor aleyhine şike yaptığı tespit edildi. Ekipler, Sercan Çobanoğlu ve Emre Selen ile İstanbul merkezli bir bahis şirketinin çalışanları olduğu öğrenilen Cenk Sarıtaş, Koray Şanlı, Saim Serhat Sezer ve Serkan İ.´yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından önceki gün adliyeye sevk edilen Sercan Çobanoğlu, Emre Selen ile Cenk Sarıtaş, Koray Şanlı ve Saim Serhat Sezer tutuklandı, Serkan İ. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2023, 15:47