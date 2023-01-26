Çorum’u Ruslara tanıtacak

FATİH AKBAŞ

Vakıf 19 Yönetim Kurulu Başkanı Alper Bilan, Hititler ve Çorum’un Rus halkına tanıtılması için çalışmalara başladı.

Alper Bilan, yapılacak çalışmalarla birlikte Çorum’a Rus turistlerin getirilmesini hedeflendiklerini belirtti.

Vakıf 19 Yönetim Kurulu Başkanı Alper Bilan, ‘Hititler Büyükelçiliklerde’ projesi kapsamında Rusya Federasyonu Büyükelçiliği Müsteşarı Doç. Dr. Aleksandr Sotniçenko ile görüştü. Görüşmede, birlikte hayata geçirilmesi planlanan projeler istişare edildi.

Vakıf 19 Yönetim Kurulu Başkanı Alper Bilan, vakıf olarak Çorum’u marka şehir yapmak turizmini ve sanayisini geliştirmek ve il sınırları içerisinde bulunan uygarlıkları dünyaya duyurmak adına birçok çalışma yaptıklarını belirterek, “Sayın Valimize, Belediye Başkanımıza ve Sanayi ve Ticaret Odası Başkanımıza bazı projeler konusunda bilgi arz etmiştim. Bunlardan bir tanesi olan “Hititler Büyükelçiliklerde” projesi kapsamında Rusya Büyükelçiliği ile görüşmelere başladık. Bu proje ile Hitit Uygarlığının Rus halkına tanıtılması ve ilimize Rus turistlerin getirilmesi, Rus ve Türk işadamları arasında ticaretin geliştirilmesi konusunda çeşitli faaliyetler ve görüşmeler yapılması hususunda ön görüşmelere başladık. Rusya Federasyonu Büyükelçiliği Müsteşarı Sayın Doç.Dr. Aleksandr Sotniçenko ve Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürü Sayın Yusuf Kıraç beyefendi ile birlikte çok önemli bir ortak akıl toplantısı gerçekleştirdik. Son derece verimli geçen toplantının sonuçlarının ilimize çok değerli faydalar sağlayacağından eminim”dedi.

Vakıf 19 çalışmalarının her geçen gün büyüdüğünü çok yakından gören birisi olarak Çorum’un kurum kuruluşlarının, iş adamlarının ve yerel basınının daha fazla desteğine ihtiyaç duyduklarını dile getiren Bilan, “Yapılan kaliteli faaliyet ve projeler vasıtası ile Çorum’un sınırlarını aşan bir pozisyona gelmemiz çok mutluluk vericidir. Gelişmeler hakkında Sayın Valimizi, Belediye Başkanımızı ve Sanayi Ticaret Odası Başkanımızı bilgilendirip işbirliği ve desteklerini talep edeceğiz. Bu proje ile turizm ve sanayimize ciddi katkılar sağlanacağı konusunda çok umutluyuz. Bu çalışmaların sonuçları şehrimize ve hemşerilerimize şimdiden hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.