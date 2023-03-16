Diyarbakır'da 5 adet arsa satılacak

Diyarbakır'da 5 adet arsa satılacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 5 adet imarlı arsayı satışa sundu.

Diyarbakır Kayapınar'da bulunan arsaların satış ihalesi, 27 Mart 2023  günü Ali Emiri Kültür Salonunda yapılacak.

İsteklilerin ihale teklif zarfını, 24 Mart 2023 günü mesai bitimine kadar Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi  Kaynak Geliştirme Dairesi Başkanlığına bağlı Kaynak İdari İşler Şube Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

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Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2023, 18:59
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