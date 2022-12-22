Gong Ahlatcı için çaldı

Ahlatcı'nın Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlaması nedeniyle gong töreni düzenlendi.

Törende konuşan Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Ahlatcı Doğal Gaz'ın, gelen yüksek talep sayesinde, yaklaşık 3,5 milyar TL tutarında halka arz geliri ve 395 bin yatırımcıya satışla çok başarılı bir halka arz gerçekleştirdiğini söyledi.

Ahlatcı'nın 2021 ve 2022 yıllarında yapılan 89. halka arz olduğunu dile getiren Ergun, "Ondan önceki 88 halka arzın büyüklükleri 100 milyon TL ile 1 milyar TL arasında yoğunlaşmıştır. 1 milyar TL'nin üzerinde sadece 6 tane halka arz vardı." dedi.

Ergun, 2020 ve öncesinde, 100 milyon TL'lik arz için "büyük halka arz" dediklerini anımsatarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aslında biz son iki senede halka arz büyüklüklerinde vitesi büyütmüş, halka arz büyüklüğünü 100 milyon TL'den 100 milyon TL ile 1 milyar TL arasına çekmiştik. Ancak bugün yeni bir şey oldu, Ahlatcı Doğal Gaz çıtayı yükseltti, işaret fişeğini çaktı. Önümüzdeki sene, artık geçmişte aşamadığımız 2 milyar TL'lik halka arzları aşacağımızı düşünüyorum. Bundan sonra Ahlatcı'yı örnek alan ve ondan cesaret alan büyük şirketlerimizin 2 milyar TL'nin üzerindeki halka arzlarla borsamıza gelmelerini bekliyorum."

"Kaynak, sürdürülebilir büyümeye ve yeni şirket yatırımlarına ayrılacak"

Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı da doğal gaz dağıtımından sağlığa, savunma sanayisinden finansa, Altın rafinerisinden güneş enerjisine, nanoteknolojiden gayrimenkule kadar 8 büyük sektördeki 43 şirketi, 5 milyar TL'yi aşan öz sermayesi, 4 bin 500 çalışanı ve yıllık 816 milyar TL'lik iş hacmiyle 1984'ten bugüne kadar hizmet veren bir holding olduklarını söyledi.

Holding şirketlerinin başarılarından ve ekonomik büyüklüklerinden bahseden Ahlatcı, Ahlatcı Doğal Gaz'ın 9 ilde 1,8 milyona varan abonesiyle 8,5 milyon kişiye doğal gaz ulaştırdığını bildirdi.

Ahlatcı, halka arzdan gelen kaynağı nasıl değerlendireceklerine ilişkin, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Gerçekleştirdiğimiz halka arzla birlikte Ahlatcı Doğal Gaz'ın sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamayı, elde edilecek gelirin önemli bir kısmıyla şirketin faaliyet alanlarını güçlendirmeyi, şirket bünyesine dahil edebileceğimiz yeni şirket satın almaları, enerji sektöründe diğer yatırımlar ve finansal sektörlerde faaliyet gösteren şirket alımları için değerlendirmeyi planlıyoruz.Gelirin kalan kısmıyla doğrudan ve dolaylı olarak bağlı ortaklıkların gaz dağıtım faaliyetleri çerçevesinde planladıkları yenileme ve genişleme altyapı yatırımları finansmanında kullanmayı, ayrıca boruyla doğal gaz verilemeyen ilçe ve beldelere CNG ile doğal gaz dağıtımı yapmaya devam ediyoruz. Şu ana kadar bu yöntemle 23 ilçe ve beldeye doğal gaz arzusu sağlanmıştır. Bu yeni alanda yatırımlarımız hızla devam edecektir."

"Borsa tarihinin en büyük halka arzı gerçekleşmiştir"

Ahmet Ahlatcı, halka arz öncesinde olduğu gibi katma değer üreten ürün ve sektörlere yatırımlarının süreceğini belirterek, "Ülke kalkınması ve ekonomisine farklı sektörlerde katkıda bulunmasını, özellikle sermaye piyasalarının gelişmesi açısından, yeni şirketlerin Borsa İstanbul'a kote olmalarını, daha kurumsal yapıyla sermayenin tabana yayılması konusunda halka arzları çok önemsiyoruz." diye konuştu.

Halka az büyüklüğü 3 milyar 481 milyon TL olan Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım AŞ'ye 15 milyar 135 milyon TL'nin üzerinde rekor talep geldiğini dile getiren Ahlatcı, "Borsa tarihinin en büyük halka arzı gerçekleşmiştir." yorumunu yaptı.

Ahlatcı, şirketin 419 bin 904 yatırımcıyla buluşmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

"Bireysel yatırımcılardan 9,6 kat talep geldi"

Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler AŞ Genel Müdürü Tuncay Karahan ise halka arzın içinde bulunmaktan son derece memnun olduklarını belirterek, Türkiye'nin en büyük halka arzını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Özellikle yurt içi bireysel yatırımcılar için tahsis edilen miktarın 9,6 katı, yüksek yatırımcılar için tahsis edilen müşterilerde 6,5 katı talep geldiğini dile getiren Karahan, "Toplamda tüm bireysel ve yüksek yatırımcılara tahsis edilen miktarın 8 katı kadar talep geldi. Genel olarak taleplerin yurt içi ve yurt dışı kurumsalları topladığımızda da 4,35 kat talep geldi." ifadelerini kullandı.





Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2022, 13:38