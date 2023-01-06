Mimar Sinan için imar düzenlemesi yapıldı

FATİH AKBAŞ

Mimar Sinan Mahallesi’nde hayata geçirilecek olan kentsel dönüşüm projesi için önemli bir adım atıldı.

Belediye Meclisi’nin dün yapılan 2023 yılının ilk toplantısında Mimar Sinan Mahallesi’nde 42 hektarlık alanda imar değişikliği talebi görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

Gündem maddesi hakkında değerlendirmede bulunan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Bu gündem maddesi şehrimiz açısından çok kıymetli bir gelime. Çorum’da yıllardır talep edilen Mimar Sinan Mahallesi’nde kentsel dönüşümün önünü açacak olan ve geçtiğimiz günlerde de mahalle sakinleri ile buluşmamızda kendilerine anlatılınca büyük bir heyecan yaratan kentsel dönüşümün startını veriyoruz. Büyük bir alanda çok önemli bir çalışma. İmar Sinan Mahallesi’ne hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Gündem maddesi üzerine yapılan değerlendirmelerin ardından oy birliği ile kabul edildi.