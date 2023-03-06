Müftü Biçer’den kandil mesajı

Çorum İl Müftüsü Muharrem Biçer, Berat Gecesi’nin, insanlık aleminin barış ve huzura ulaşmasına vesile olmasını diledi.

Kandil vesilesiyle İl Müftülüğünce bugün 13.30’da Mehmet Zahit Kotku Camii’nde bayanlara özel program yapılacağını, Akşemsettin Camii’nde de akşam namazı sonrası Kur’an-ı Kerim tilaveti, ilahi, kaside, sohbet ve dua içerikli program icra edileceğini duyurdu.

Ramazan ayının habercisi olan Şaban ayının 15. gecesine denk gelen Berat Gecesi’nin, Allah'ın rahmet ve merhametine sığınıldığı, gönüllerin tövbe ile arındırıldığı özel gecelerden biri olduğunu ifade eden Müftü Biçer, “Bu mübarek gecenin insanlığa sunduğu manevi iklimde beratımızı almamıza vesile olacak iki şey; yüce Rabbimizin ilahi mesajlarına kulak vermek ve Rasulüllah Efendimiz’in üstün ahlakını kendimize örnek almaktır.” dedi.

Bu bilinç ile tutum ve davranışların yeniden gözden geçirilmesi için bu gecenin bir fırsat olduğunu vurgulayan Müftü Biçer, mesajını şöyle sürdürdü:

“Rabbimize, nefsimize, neslimize ve bütün insanlığa karşı sorumlu olduğumuzun idraki içerisinde, yaşadığımız hayatın geçici olduğunu, Allah katında kalıcı olanın iman ve yararlı işler olduğunu yeniden hatırlamalıyız. Bu şuur ile de her türlü dargınlık, kırgınlık, kin ve nefret yerine sevgi, şefkat, merhamet tohumlarını ekmeliyiz.

Bu gecede tüm camilerimizde kandil programları yapılacağını hatırlatarak tüm vatandaşlarımızı ibadet ve dua için camilerimize davet ediyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle tüm hemşehrilerimin kandilini tebrik eder, bu gecede yapılan duaların kardeşliğimizin güçlenmesine, beraberliğimizin perçinlenmesine, üzerimizdeki sıkıntıların kalkmasına, insanlık aleminin barış ve huzura ulaşmasına vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ederim.” (Haber Merkezi)

