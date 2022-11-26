Törene Muhsin Dere de katıldı

Pakistan MİLGEM Projesi dâhilinde üçüncü gemi olan PNS Khaıbar dün denize indi.

İstanbul Tersane Komutanlığında yapılan törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı hemşehrimiz Muhsin Dere de katıldı.

Türkiye'nin tek kalemde gerçekleştirdiği en büyük savunma ihracatı projesinde 3. gemi denize indirildi. Millî Savunma Bakanlığı bağlısı ASFAT, ülke ekonomisine büyük katkılar sağlamaya devam ediyor. Savunma sanayinin tek kalemde gerçekleştirdiği en büyük ihracat projesine imza atan ASFAT bu anlaşma kapsamında Pakistan Deniz Kuvvetleri'ne teslim edeceği üçüncü PN MİLGEM Gemisi PNS Khaibar'ı tam zamanında denize indirildi.