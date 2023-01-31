Vali Çiftçi’den gazetemize kutlama

Vali Mustafa Çiftçi, gazetemizin 33. kuruluş yıldönümünü kutladı.

Vali Çiftçi, yayınladığı kutlama mesajında; “İlimiz yazılı basınında basın meslek ilkeleri doğrultusunda yerel haberleri gündeme getirerek, tarafsız, ilkeli, objektif hebercilik ve yayın anlayışıyla haberciliğe üstün katkılar sağlayan ve halkımızın duygularına tercüman olan Çorum Hakimiyet Gazetesi’nin kuruluş yıldönümü en kalbi duygularla kutluyorum. Sunduğunuz hizmetlerden dolayı gazetenin tüm çalışanlarını gönülden tebrik ediyor, başarılı çalışmalarınızın devamını diliyorum.” ifadelerine yer verdi. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2023, 18:13