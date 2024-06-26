Güreş Eğitim Merkezi’nde inşaat çalışmaları ilerliyor.
Şehir Stadı yanında yapımı süren ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkılarıyla hayata geçirilen proje, Çorum'da güreş sporunun uzun yıllardır eksikliğini yaşadığı alt yapı ihtiyacını karşılayacak.
Çorum Belediyesi'nin 'Güreş Eğitim Merkezi yükleniyor' sözleriyle paylaştığı yeni merkezin bölgenin en kapsamlı tesisi olması bekleniyor.
3750 m2 inşaat alanı üzerine oturan merkezde 66 yatak kapasitesi, 22 adet konaklama odası, etüd ve dinlenme odaları, antrenman salonu ve idari bina bulunuyor.
Editör: Hurşit Bozkurt