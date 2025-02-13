Yalova’da yapılan Wushu Türkiye Şampiyonası ve milli takım seçmelerinde yıldız erkekler 72 kiloda Kültür 19spor kulübünden Göktan Yapıcı altın madalyanın sahibi oldu.

7-10 Şubat tarihleri arasında Yalova’da yapılan Türkiye Şampiyonasında bu yıl içerisinde yapılacak olan uluslararası yarışmalarda ülkemizi temsil edecek sporcularda belirlendi.

Yıldız Erkekler 72 kiloda Göktan Yapıcı zorlu rakiplerini yenerek finale yükseldi ve final maçını da kazanarak sıkletinde birincilik kürsüsüne çıktı. Yapıcı bu başarısı ile ülkemizi temsil etmeye hak kazandı.

Aynı şampiyonada Kültür 19spor adına mücadele eden Zehra Sevim ön eleme ve eleme maçlarına kazanarak yükseldiği madalya maçını kaybederek elendi.