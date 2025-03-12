Ahlatcı Çorum FK bir günlük iznin ardından pazar günü sahasında oynayacağı Keçiörengücü maçının hazırlıklarına başladı.

Ligde geçtiğimiz hafta sonu yeni Teknik Direktörü Tuncay Şanlı yönetiminde çıktığı ilk maçta Gençlerbirliği’ni deplasmanda 2-1 yenerek dört maçlık galibiyet hasretine son veren ve büyük bir moral bulan kırmızı siyahlı futbolculara bu maçın ardından bir gün izin verilmişti.

İznin ardından dün saat 15.30’da tesislerde toplanan kırmızı siyahlı takım futbolcuları saat 17’de ise tesis sahasında haftanın ilk antrenmanına çıktılar.

Teknik Direktör Tuncay Şanlı yönetimindeki çalışmaya sakatlıkları devam eden Geraldo ve Ahmethan Köse dışında tüm futbolcular katıldılar.

Teknik Direktör Tuncay Şanlı haftanın ilk antrenmanı öncesinde futbolcularla bir toplantı yaparak Gençlerbirliği maçını değerlendirdi ve verdikleri mücadeleden dolayı tebrik etti. Bu maçta gördüğü eksikler üzerinde uyarılarda bulundu.

Kırmızı Siyahlı takım ilk çalışmasında Gençlerbirliği maçında 90 dakika forma giyen futbolcular hafif bir yenileme yapıp koşu ile çalışmayı tamamlarken oynamayanlar ve az süre alanlar ise yarı sahada oyun formatında bir çalışma ile antrenmanı tamamladılar.

Çorum FK, Keçiörengücü maçının hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla sürdürecek.