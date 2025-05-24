İl Hakem Kurulu hafta sonu oynanacak U 17 Final Grubu ile U 11 ve U 12 ligleri maçları yönetecek hakemleri açıkladı.

İl Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre haftanın maçları ve hakemleri şöyle:

U 17 FİNAL GRUBU: Alaca Belediyespor- Mimar Sinanspor: Meriç Devran Demiral, Ömür Soytemiz, Yunus Ömre Özdemir. Hattuşa Gençlik- İskilipgücüspor: Yiğit Eymen Asiltürk, Özkan Dağ, Yunus Zan.

U 11 LİGİ: Gençlerbirliği- Sungurlu Belediyespor: Merve Kızılkaya. Mecitözü Gençlerbirliği- Akkent Gençlikspor: Recep Talha Arslaner. Vefa Gençlik- Osmancık Kandiberspor: Elvan Mert Armutcu. İkbalspor- Mimar Sinanspor: Muhammed Emin Çamlı. Hitit Anadoluspor- PTT Gençlikspor: Mertcan Öğreten. Çorum Anadolu FK- Hattuşa Gençlik: Hasanberk Soytemiz. Çorum İdman Yurdu- Çorumgücüspor: Erdem Okumuş.

U 12 LİGİ: İkbalspor- Çorumspor: Edanur Dölkeleş. Sungurlu Belediyespor- Vefa Gençlikspor: Mücahit Coşgun. Dodurga Belediyespor- Gülabibeyspor: Serhat Emin Arduç. 1907 Gençlikspor- Osmancık Kandiberspor: Mahmutcan Doğan. Mecitözü Gençlerbirliği- Düvenci Belediyespor: Emre Çelikcan. Çorum Anadolu FK- Alaca Belediyespor: Sultan Sol. Osmancık 1453spor- Hattuya Gençlikspor: Hasanberk Soytemiz. Gençlerbirliği- Akkent Gençlik: Olcay Çetin. Çorum FK- Vefa Devanespor: Zehra İşeri, Hitit Anadolu- HE Kültürspor: Mertcan Öğreten, Çorumgücüspor- Çorum İdman Yurdu: Erdem Okumuş.