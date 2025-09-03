Rahatsızlığından dolayı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Halil Alaçam, toprağa verildi.
Cuma, Volkan, Barış ve Savaş Alaçam'ın babası, Ferhatlı Köyü Muhtarı Ali Alaçam, Satı Yıldırım, Mehmet ve Erdal Alaçam'ı ağabeyi, Kamber Alaçam'ın kardeşi Halil Alaçam'ın cenazesi Eskiören- Ferhatlı köyünde toprağa verildi.
Cenaze törenine CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, İl Genel Meclisi CHP Grup Başkanvekili Veli Uysal, İl Genel Meclisi Üyesi Ömer Boyraz, Dedesli Çorum Dernek Başkanı Arap Filiz, Ankara Dernek Başkanı Yüksel Altunkeser ile vatandaşlar katıldı.
Muhabir: Atila Çiğdem