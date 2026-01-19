Arca Çorum FK Yardımcı Antrenörü Halit Eroğlu’na 9 ay hak mahrumiyeti cezası. Futbol Federasyonu Hukuk Kurulu tarafından bahis soruşturması kapsamında ceza kuruluna sevk edilen teknik adamların cezaları açıklandı. Buna göre Arca Çorum FK yardımcı antrenörü Halit Eroğlu’na dokuz ay hak mahrumiyeti cezası verdi.

Çorumspor ve Çorum FK’da görev yapmış eski teknik adamlardan Cevdet Uzunköprü altı ay, Can Güçer 9 ay, Görkem Öncü 45 gün, Mustafa Çapanoğlu 9 ay, Murat Erbasan 3 ay ceza aldılar.