Arca Çorum FK ile Adana Demirspor arasındaki maçı toplam 2380 biletli taraftar izledi. Maçı ev sahibi Çorum fK taraftarlarından 2351 misafir tribünde Adana Demirspor dan ise 21 taraftar izledi.

Kuzey kale arkasına giriş yapan taraftar sayısı 357, güney kale arkasına giriy yapan taraftar sayısı 192 maraton tribününe giriş yapan taraftar sayısı 1336, batı kapalı sol tribüne giriş yapan taraftar sayısı 37. Özel VİP C,, D, E, B ve A tribünlerinden 283 taraftar maçı izlerken protokol tribününden 5 kişi maçı izledi. Maçı localardan izleyen taraftar sayısı ile 135 kişi olarak açıklandı.