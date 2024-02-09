Halter Milli Takımı, 12-20 Şubat'ta Bulgaristan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarını Çorum 'da tamamladı.

Kentteki bir otelde düzenlenen kampta milli sporcular, antrenörler İsa Makal, Mehmet Doğan ve Gökhan Kuşçuoğlu yönetiminde son antrenmanı yaptıktan sonra kentten ayrıldı.

Milli takım antrenörü İsa Makal, AA muhabirine, kampı başarıyla tamamladıklarını söyledi.

Kampın 3 ay sürdüğünü belirten Makal, bu sürede sporcuların hazırlıklarını tamamladığını kaydetti.

Makal, "Şampiyona, Bulgaristan'da 12 Şubat'ta başlayacak. Sporcularımız iki grup halinde Bulgaristan'a gidecek. İlk grup bu gece, ikinci grup ise 10 Şubat'ta Bulgaristan'a hareket edecek. İnşallah şampiyonadan madalyalarla döneceğiz." ifadelerini kullandı.