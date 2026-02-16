Ankara’da yapılan U 20 Serbest Güreş Türkiye Şampiyonasında Çorum Belediyespor’dan Harun Kaplan bronz madalya kazandı.

13-15 Şubat tarihleri arasında Ankara Yeni Mahalle Gençlikspor ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Salonunda yapılan U 20 Serbest Güreş Türkiye Şampiyonasında Çorum Belediyespor’da 57 kiloda mücadele eden Harun Kaplan eleme maçlarını kazanarak yükseldiği yarı final maçını kaybederek üçüncülük beşincilik maçına çıktı.

Bu maçı kazanan Harun Kaplan üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Çorum Belediyespor’dan 92 kiloda Hasan Dur ise madalya maçını kaybederek beşinci oldu.