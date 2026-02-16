Okul Sporları Gençler B Serbest Güreş Türkiye Şampiyonasında Çorumlu güreşciler bir gümüş üç bronz madalya kazandılar.

12-15 Şubat tarihleri arasında İstanbul’da yapılan B Gençler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonasında 45 kiloda Açık Lise’de okuyan Emirhan Karabıyık final maçını kaybederek Türkiye ikincisi oldu.

60 kiloda Şehit Mustafa Solak Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden Yusuf Eren Koçak, aynı okuldan ve aynı sıklette Yiğit Berat Aktaş ile aynı okuldan 80 kiloda Talha Mert Boyacı üçüncü olarak bronz madalya kazanan sporcular oldular.

Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar Türkiye Şampiyonasında kürsüye çıkmayı başaran ve kendilerini gururlandıran sporcuları ve antreörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.