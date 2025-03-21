U17 Millî Takımı, UEFA Avrupa U17 Şampiyonası A Ligi 2. Tur ilk maçında İsviçre'ye 3-2 mağlup oldu.

Milli takımda forma giyen Çorum FK’nın genç forveti Hasan Ege’nin golü puan getirmeye yetmedi.

Maça ilk onbirde başlayan ve doksan dakika oyunda kalan Hasan Ege maçtaki performansı ile beğeni topladı.

Esp Stadium'da oynanan mücadelede Millî Takımımızın gollerini 43. dakikada (P) Oğuzhan Ertem ve 65. dakikada Hasan Ege Akdoğan atarken, İsviçre'nin gollerini 45+3. dakikada Nico Lazri, 48 ile 69. (P) dakikalarda Adrien Llukes kaydetti.

Türkiye, UEFA Avrupa U17 Şampiyonası A Ligi 2. Turu'nda ikinci maçını 22 Mart Cumartesi günü Çekya ile oynayacak.

Maç saat 14’de başlayacak. U17 Millî Takımı, grubunu birinci bitirmesi halinde 2025 yazında Arnavutluk'ta oynanacak UEFA Avrupa U17 Şampiyonası Finalleri'ne katılmaya hak kazanacak.