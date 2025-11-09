İl Tarım ve Orman Müdürü Hasan Taş, ilde örnek üretim faaliyetleri yürüten çiftçilerle bir araya geldi.

Ziyaret kapsamında önder üreticilerden Ferit Özşahin’e ait kanola tarlasında incelemelerde bulunan İl Müdürü Taş, tarla hazırlığı, üretim planlaması ve verimliliği artırmaya yönelik uygulamalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Ayrıca bölgedeki küçük ve büyükbaş hayvan yetiştiricileriyle de bir araya gelen Taş, üreticilerin taleplerini dinleyerek sürdürülebilir hayvancılık ve yem bitkileri üretimi konularında istişarelerde bulundu.

Program kapsamında ikinci ürün silajlık mısır hasadı da yerinde incelendi.

İl Müdürü Taş, “Üreticimizin emeği, ülkemizin geleceğidir. Her zaman sahadayız, üreticimizin yanındayız” diyerek üreticilere bereketli bir sezon diledi.