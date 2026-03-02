1-7 Mart Muhasebeciler Haftası nedeniyle Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) tarafından düzenlenen Atatürk Anıtı’nda tören düzenlendi.

Törene İl Defterdarı Erkan Ciğer, Çorum SMMMO Başkanı Ceyhan Baran ile oda yönetim kurulu üyeleri ve meslek mensupları katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan tören kapsamında SMMO Başkanı Ceyhan Baran Atatürk Anıtı’na çelenk sundu.

‘MESLEĞİMİZİ DAHA SAYGIN VE ETKİN

BİR KONUMA TAŞIMAKTA KARARLIYIZ’

Törende kısa bir konuşma yapan SMMO Başkanı Ceyhan Baran; “Mali müşavirler olarak bizler; ülkemizin ekonomik yapısının sağlıklı işlemesinde sorumluluk üstlenen, kamu yararını gözeten ve işletmelerimize yön veren bir mesleğin temsilcileriyiz. Değişen ve gelişen dünya koşullarında, mesleğimizi daha güçlü, daha saygın ve daha etkin bir konuma taşımakta kararlıyız. Cumhuriyetimizin temel değerlerinden aldığımız ilhamla; dürüstlükten, tarafsızlıktan ve mesleki dayanışmadan taviz vermeden çalışmaya devam edeceğiz.” dedi

Tören hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.