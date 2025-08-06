Depreme dayanıksız olduğu tespit edilen Hasanpaşa Aile Sağlığı Merkezi(ASM) binası tahliye edilerek Yenidoğan 6. Sokak Numara 29 adresine taşındı. Yeni binada sağlık hizmetleri kesintisiz şekilde verilmeye başlandı.

Hasanpaşa Semt Polikliniği binasının yıkılarak yerine yeni bir bina yapılacak olması nedeniyle hekimler de yeni adreslerine geçerek görevlerine devam etti.

Gülabibey Mahallesi Muhtarı Hasan Belli, hekimleri yeni yerlerinde ziyaret ederek "hayırlı olsun" dileklerini iletti.

Muhtar Belli, aile hekimliği hizmetlerinin mahalle dışına çıkmadan, yine aynı bölgede sürdürülmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Belli, vatandaşların mağdur olmaması adına sürecin hızlı bir şekilde tamamlanmasını sağlayan İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerine ve hekimlere teşekkür etti.