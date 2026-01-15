Depreme dayanıklılık testleri olumsuz çıkan Hasanpaşa Semt Polikliniği’nde yıkım işlemleri bugün itibariyle başladı.

2025’İN MAYIS AYINDA KAPATILMIŞTI

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı olarak faaliyet gösteren Hasanpaşa Semt Polikliniği’nin depreme dayanıklılık testleri olumsuz çıkmış, geçtiğimiz Mayıs ayında hasta ve çalışan güvenliği nedeniyle kapatılmıştı.

SEMT POLİKLİNİĞİ VE FİZİK TEDAVİ ÜNİTESİ OLACAK

Yıkım sürecinin tamamlanmasının ardından aynı alana Hasanpaşa Semt Polikliniği ve Fizik Tedavi Ünitesi inşa edilecek.

Yeni yapılacak tesiste 8 hekimli Aile Sağlığı Merkezi yer alacak. Böylece birinci basamak sağlık hizmetleri daha güçlü bir altyapıyla sürdürülecek.

DİŞ POLİKLİNİĞİ HİZMETİ DE VERİLECEK

Bunun yanı sıra, 8 ünitlik Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’ne (ADSH) bağlı Diş Polikliniği de hizmet verecek.