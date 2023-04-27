FATİH BATTAR

Çorum'da Sağlık Bakanlığı bünyesinde hastanede daimi olarak çalışacak 94 kişi Noter huzurunda çekilen kura ile belirlendi.

İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde Çorum’da 28 temizlik görevlisi, 40 güvenlik görevlisi, 10 klinik destek elemanı, 3 elektrikçi, 3 inşaat boyacısı, 1 marangoz, 1 ısıtma ve sıhhı tesisatçı, 2 bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elemanı, 1 biyomedikal cihaz teknolojileri servis destekleme elemanı, 5 hasta karşılama ve yönlendirme personeli için Ankara'da kura çekimi yapıldı.

İşte kura çekiminde ismi çıkan kişiler;

Bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elemanı; "Ercan Kaplan, Ramazan Akkabak.”

Biyomedikal cihaz teknolojileri servis destekleme elemanı: “Hasret Topuz.”

Elektrikçi; “Doğukan Salih Sezikli, Uğur Eken, Serhat Aydın.”

Güvenlik Görevlisi; “Şefika Şenol, Nazan Dölcü, İlyas Türk, Gülcihan Kabak, Başak Yaraşır, Özden Bilgin, Ahmet Rıza Uygun, Hakan Tütüncü, Muhammet Mustafa İpek, Metehan Gökçe, Mustafa Yıldırım, Furkan Şanver, Mustafa Efe, Seyit Muhammet Yılmaz, Sunay Büğrüoğlu, Tunahan Dereli, Ümit Doğan, İpek Bülbül, Hasan Topçal, Burhanettin Mutlu, Emrah Kocabaş, Ufuk Yüce, İlker Kabakcı, İdris Akkuş, Halil Umur, Anıl Bostan, Emine Torun, Sedanur Güler, Kürşat Çek, Bayram Ömer Kantar, Merve Gedikdaş, Tolgahan Sarısakaloğlu, Oğulcan Serkan Aydar, Abdulsamet Kaya, Şule Özdemir, Yunus Emre Demir, Samet Adak, Furkan Çimen, Furkan Memiş, Erkut Avşar.”

Hasta karşılama ve yönlendirme; “Rabia Özge Çelik, Cemil Metin, Nurdan Ayrancı, Melike Toprak, Ömer Erdemir”

Isıtma ve sıhhı tesisatçı; “Volkan Uğurlu.”

İnşaat boyacısı; “Çetin Demir, Fatih Sultan Cengizhan Arar, Mutlu Çambel”

Klinik destek elemanı; “Furkan Duran, Yağmur Küçükbalcı, Selin Özge Eker, Ayşenur Beyza Uraz, Enes Üngün, Defne Altınyay, Mete Mehmet Kan, Fatmanur Badak, Betül Güler, Fatih Gürbüz,

Marangoz; “Erdem Demirel.”

Temizlik Görevlisi; “Suna Çevik, Tuğçe Türkeş, Tuğçe Şahin, Osman Çelik, Behiye Arslan, Ümran Ünsal Özdemir, Merve Yedek, Seyfettin Tütüncü, Selfinaz Ateş, Samed Eyvaz, Zeynep Yiğit, Abdullah Üner, Selvi Kambur, Abdulmecit Sarı, Esra Nur Çetin, Tuba Kayiş, Samet Çeliktaşoğlu, Mehmet Kurak, Atıf Küyük, Hüseyin Özcan Aru, Ceren Aksu, Seçil Yavuzkılıç, Damra Altınok, Emel Aydın, İhsaniye Ölmez Kiraz, Sezer Taştan, Sevgi Aydı, Mehmet Avcu.”