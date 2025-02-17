Hastanede kütüphane ve Prematüre Retinopatisi Tanı Ünitesi açılış programında CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, kendisine konuşma hakkı verilmediği gerekçesiyle programı terk etti.

Tahtasız, CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz ile birlikte olaydan sonra hastaneden ayrılırken, Vali Çalgan ise kamu görevlilerinin olduğu yerde siyaset yapılmayacağını belirterek, Tahtasız'a tepki gösterdi.

TAHTASIZ: MİLLETİN, MİLLETİN VEKİLİNİN SESİNİ KESEMEZSİNİZ

"Milletin ve milletin vekilinin sesini kesemezsiniz' diyen Tahtasız; "Halkın seçtiği bir milletvekilini konuşturmayan, devletin doktoru değil de AKP İl Başkanı gibi davranan Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Erdal Komut’u kınıyorum" dedi

Tahtasız; "İl Başkanımız Dinçer Solmaz ile birlikte Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin “Yeni doğan bebek ünitesi ve kütüphane” açılışıyla ilgili törene katıldık. Sayın Valimizin özel kalemi açılış öncesinde arayarak, konuşma isteyip istemediğimi sordu. Konuşma talebimi iletmeme rağmen açılışta söz verilmedi.

Halkın seçtiği bir milletvekilini konuşturmayan, devletin doktoru değil de AKP İl Başkanı gibi davranan Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Erdal Komut’u kınıyorum. Yargı sopasıyla muhalefeti susturmaya çalışan, ülkemizi bir parti devleti haline getirme gayreti içinde olan AKP iktidarını kınıyorum Bu tür çirkin oyunlarla bizleri susturacaklarını sananlara şunu söylüyorum: Biz halkın içindeyiz. Halkımızın sorunlarını çarşıda, pazarda, köylerde, TBMM çatısı altında gündeme getirmeye devam edeceğiz. Susmayacağız. AKP Kırklareli Milletvekili Gökhan Sarıçam “Sağlık hizmetlerinden memnun kalmazsanız, sağlıkçıların gırtlaklarına yapışın” demişti. Sağlık sistemini bozan canla başla görev yapan sağlık emekçileri değil, AKP İl Başkanı gibi hareket eden sağlık yöneticileridir. Bu tür ucuz oyunlara papuç bırakmayacağımızı bir kez daha ifade ediyor, İl Başkanımız Dinçer Solmaz ile birlikte yaptığımız açıklamayı halkımızın bilgisine ve takdirine sunuyorum." ifadelerini kullandı.

VALİ ÇALGAN: SİYASET SİYASİLERLE YAPILIR

Vali Ali Çalgan ise konuşmasında CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız'a tepki gösterdi.

Vali Çalgan siyasetinin siyasilerle yapılacağını belirterek;

"Bugün Türkiye'deki sağlık sorunlarını tartışmak üzere bir araya gelmiş değiliz. Elbette söylenecek çok fazla şey var. İlimiz ve çevre iller için çok önemli iki sağlık ünitesinin hizmete alınması dolayısıyla bir aradayız. Burada hazirunun yüzde 80'ini kamu görevlisi. Burada siyasi bir konuşma yapmanın, polemik yaratmanın anlamı yoktur. Siyaset siyasilerle yapılır. Burası kamu görevlilerin olduğu bir yer. Dolayısıyla böyle bir olay yaşanmasından dolayı üzüntü duyduğumu ifade etmek zorundayım." şeklinde konuştu