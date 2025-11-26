Çorum'da hergün binlerce kişiye sağlık hizmeti sunan Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde telefon sinyali sorunu nedeniyle hem sağlık çalışanları, hem de hasta ve yakınları sorun yaşıyor.

Hastalar ve yakınları, önemli görüşmelerini yapabilmek için hastane içinde şebeke aramak zorunda kalırken, ihbar hattımıza şikayetlerini dile getiren vatandaşlar, hastanede özellikle eksi 1.katta ve asansörlerde telefonların çekmemesinden yakındı.

'Bu çağda bir hastanede telefonların çekmemesi kabul edilemez. Acil durumlar olabilir, önemli haberler alabiliriz ama maalesef şebeke sorunu nedeniyle mağdur oluyoruz.' diyen vatandaşlar yetkililerden ve GSM operatörlerinden bu soruna bir çözüm üretmesi gerektiğine dikkat çekti.